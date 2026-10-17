Por la puerta de una heladera caída, un auto chocó contra una camioneta

Un siniestro vial involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca y a un automóvil gris conducido por una mujer en el puente de Albardón. La conductora viajaba acompañada por su esposo y su hija menor de edad al momento de desencadenarse la colisión sobre la calzada. El hecho generó la intervención de los servicios correspondientes en una zona de intenso tránsito.

El impacto se produjo cuando una puerta de heladera que era transportada en la caja de la camioneta cayó al asfalto de manera imprevista. Ante esta situación, el conductor de la Toyota Hilux detuvo la marcha en forma brusca para recuperar la carga. El auto gris que circulaba a corta distancia por detrás no logró frenar a tiempo y colisionó directo contra la parte trasera.

Como medida preventiva dispuesta en el lugar del accidente, las autoridades coordinaron el traslado de la niña hacia el Hospital Dr. José Giordano para una revisión médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre el estado de salud de la menor ni se confirmó la presencia de otros lesionados a causa de la colisión.

Las autoridades tampoco difundieron detalles sobre los daños materiales provocados en ambos rodados ni las razones del desprendimiento de la puerta de heladera. El tránsito en el sector habitual de circulación de Albardón se vio alterado momentáneamente mientras se realizaban las actuaciones pertinentes. Además se anunció que en la Ruta 40 licitarán una autovía de casi 4 kilómetros entre Chimbas y Albardón.