Por las inundaciones, vecinos de La Matanza tuvieron que dejar sus casas y dormir en carpas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El temporal que azotó este sábado a la provincia de Buenos Aires obligó a vecinos de Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere y González Catán, en La Matanza, a dejar sus casas inundadas y montar carpas debajo de un puente, donde permanecen hasta hoy a la espera de asistencia. "Estamos trabajando muy fuerte en las localidades. Ingresamos con el equipo de rescate para sacar a las personas del agua y trasladarlos a los centros de evacuados. Hay 4 o 5 escuelas funcionando como centros en cada lugar", dijo a Télam Daniel Bodegó, encargado Destacamento Nº 3 de Laferrere, donde se centralizó el operativo de rescate. Bodegó comentó que se atendió "a personas con heridas leves y algunas con hipotermia", aunque hasta el momento no se precisó de manera oficial cuánta gente se movilizó de sus casas hacia los centros de evacuados. "El agua todavía no cedió, está estancada. En Laferrere está subiendo. Si tenemos buenas condiciones esto puede durar 3 o 4 días más, pero si las condiciones climáticas no ayudan, va a empeorar", aseguró, y explicó que el agua que drena de los barrios va al río Matanza, lo que hace que el agua suba. Los más afectados fueron los barrios Nicole y Los Alamos por el desborde del arroyo Morales, mientras que varias cuadras en las inmediaciones de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 34.700, quedaron totalmente inundadas y el agua entró en las viviendas. Muchos vecinos decidieron abandonar sus hogares de forma temporal y montaron carpas bajo un puente peatonal de la ruta, donde permanecen desde este sábado, mientras que varias escuelas fueron abiertas a modo de centros de evacuados. "Teníamos el agua encima de la cintura, tuvimos que salir con mi esposo", relató a El 1 Digital una vecina del barrio Puente Ezcurra, en Virrey del Pino, que dejó su casa para resguardarse en una carpa. Las familias relataron que hace dos días que están bajo el puente y que muchas otras familias se quedaron en los techos de sus hogares para evitar robos. Los vecinos están recibiendo donaciones al costado de la ruta 3 en el kilómetro 33. "La gente que pasa por la ruta están dejando agua, comida y ropa", contó un vecino a la señal TN, y agregó que "pedimos un camión y lo vamos a llevar al fondo del barrio donde están los más afectados". "Está todo inundado, hay casas con agua adentro y para colmo no tenemos agua hace 2 días", explicó a Matanza Digital Kiara García, vecina del barrio Areco, ubicado en el kilómetro 35 de la ruta nacional 3, en Virrey del Pino. Según relataron los vecinos, es la tercera inundación en el año, ya que se registraron dos inundaciones importantes que también causaron evacuados y daños a hogares: una a fines de enero y otra a mediados de junio. En tanto, desde el fin de semana el Municipio de La Matanza activó el funcionamiento del Comité de Crisis local "para dar contención a todas y todos los afectados", aseguró la intendenta Verónica Magario. "Nuestro personal está en la calle trabajando arduamente para dar contención a todas y todos los afectados", aseguró la intendenta Magario. Según se precisó, están trabajando todos los bomberos de La Matanza e incluso se sumó personal de cuarteles de los partidos de Baradero, Ramallo y San Pedro.