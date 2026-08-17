Por las lluvias, Rawson reprogramó el festejo del Día del Niño en Valle Grande

La Municipalidad de Rawson decidió suspender de manera preventiva el festejo por el Día del Niño previsto para este lunes 17 de agosto en Valle Grande, debido al alerta meteorológico por lluvias anunciado para la provincia. La actividad estaba programada para desarrollarse durante la tarde en el Playón del Barrio Valle Grande.

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los niños, las familias, los trabajadores y todas las personas involucradas en la organización del encuentro, ante las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

El tradicional chocolate de Valle Grande ya tiene nueva fecha. El festejo fue reprogramado para el domingo 30 de agosto, de 14 a 18 horas, en el mismo espacio donde estaba previsto originalmente.

La jornada mantendrá las propuestas preparadas por el municipio para las familias. Habrá chocolate, premios, shows, juegos, actividades recreativas y diferentes sorpresas destinadas a los más chicos.

Así continúa el cronograma

Con la modificación de la fecha de Valle Grande, el cronograma de festejos por el Día del Niño en Rawson continuará durante los próximos fines de semana en distintos puntos del departamento.

La agenda quedó conformada de la siguiente manera:

Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano.

Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores, Médano de Oro.

Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños, Barrio Güemes.

Domingo 30 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande, fecha reprogramada.

El calendario comenzó el sábado 15 de agosto en la Plaza de Villa San Damián, donde más de 3.000 personas participaron del primer festejo del mes.

De esta manera, el municipio continuará con una agenda destinada a las familias durante los próximos fines de semana, recorriendo distintos sectores de Rawson para acercar las actividades recreativas y los festejos a los barrios.

“La medida tiene como prioridad resguardar la seguridad y el bienestar de los niños, las familias, trabajadores y todas las personas involucradas en la organización del encuentro”.