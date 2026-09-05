El Ministerio de Gobierno de la provincia informó oficialmente que, debido a las condiciones climáticas desfavorables previstas para la jornada del sábado, se decidió suspender y reprogramar la esperada edición del Festival del Inmigrante.

El encuentro cultural, que iba a llevarse a cabo originalmente este fin de semana, se desarrollará finalmente el domingo 6 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el mismo predio del Parque de Mayo.

Desde la cartera ministerial indicaron que la medida fue adoptada de manera prioritaria con el objetivo de resguardar la seguridad, la integridad y el bienestar tanto del público general como de los expositores y artistas participantes.

Celebrar la diversidad de la identidad cultural

Este tradicional evento convoca año a año a la comunidad sanjuanina para poner en valor las raíces, la historia y el legado de las distintas corrientes migratorias que forjaron la identidad provincial.

La propuesta de esta edición reúne la participación activa de 16 colectividades y representaciones culturales, convirtiendo al pulmón verde de la capital en un punto de encuentro federal.

Las actividades

Los asistentes que concurran el domingo al Parque de Mayo se encontrarán con una variada agenda pensada para toda la familia. Habrá puestos de comidas típicas del mundo, además de la incorporación especial del Mercado Artesanal y la Feria Agroproductiva con productos regionales y de elaboración local.

También, las típicas presentaciones de danzas árabes, flamenco español, salsa, folclore y otros ritmos tradicionales representativos de las comunidades participantes.

El espacio previsto mantendrá habilitados sus ingresos tradicionales (por el costado este del Monumento al General San Martín y por Paseo de las Américas desde calle Las Heras), facilitando la llegada mediante las múltiples líneas de la red de transporte público que circulan por las arterias colindantes.

De este modo, con el corrimiento de fecha al domingo por cuestiones meteorológicas, el Gobierno provincial garantiza que la celebración de las colectividades se lleve adelante en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos.