Por primera vez en San Juan, un procedimiento policial permitió secuestrar sustancias identificadas preliminarmente como ketamina y éxtasis, según fuentes policiales. El hallazgo se produjo este jueves 22 de octubre, durante un operativo realizado en Capital, donde dos jóvenes fueron interceptados después de intentar escapar de un control. La novedad surgió tras los análisis de campo efectuados por personal de Drogas Ilegales, que detectaron 9 gramos de presunta ketamina y una piedra de un gramo compatible con éxtasis.

El secuestro se produjo en la intersección de Entre Ríos y 9 de Julio, donde los efectivos detuvieron la marcha de un Ford Fiesta gris ocupado por Santiago Cerdera, de 23 años, y Franco Navarro, de 24, ambos domiciliados en Rivadavia.

El operativo se realizó en Capital.

Según el informe policial, los jóvenes circulaban por calle Mendoza hacia el sur cuando, al llegar a 9 de Julio, personal de la División Policía Ciclística les indicó que se detuvieran para identificarlos. Sin embargo, el conductor desobedeció la orden y escapó por calle 9 de Julio, hasta que fue interceptado en Entre Ríos.

Durante el procedimiento, los uniformados observaron que el conductor presentaba una conducta errática y hostil. En ese momento, el joven manifestó que llevaba sustancias estupefacientes entre sus pertenencias y accedió a exhibirlas.

El primer secuestro de ketamina y éxtasis en San Juan

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas químicas correspondientes para identificar las sustancias.

Los análisis preliminares arrojaron resultados positivos para 9 gramos de ketamina y una piedra de color beige de un gramo, identificada como éxtasis. Además, los efectivos secuestraron 20 gramos de marihuana y una bolsa con material vegetal de fuerte aroma, cuya composición deberá determinarse.

Los dos detenidos por las drogas.

De acuerdo con la información policial, se trataría del primer procedimiento en la provincia en el que se registra el secuestro conjunto de ketamina y éxtasis, un dato que marca la diferencia respecto de otros operativos por estupefacientes.

La ketamina es una sustancia utilizada en medicina como anestésico, aunque también puede ser consumida fuera del ámbito sanitario por sus efectos disociativos. Por su parte, el éxtasis, generalmente asociado al MDMA, es una droga sintética con efectos estimulantes y alteraciones de la percepción.

La Justicia Federal intervino en la investigación

Luego de confirmar los resultados preliminares, los efectivos procedieron al secuestro de las sustancias y dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

La causa quedó registrada bajo el legajo 488/26, con intervención de la fiscal federal Gabriela Veintimilla.

Ahora, la investigación buscará determinar la procedencia de las sustancias y las circunstancias en las que eran transportadas. Además, deberán realizarse las pericias definitivas para establecer su composición química.