La jornada del miércoles estuvo marcada por reclamos de estudiantes que denunciaron inconvenientes al utilizar el Boleto Escolar Gratuito en el transporte público, debido a fallas en el sistema SUBE que impedían reconocer el beneficio y obligaban a pagar la tarifa completa.

Ante la situación, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial en el que informó que las inasistencias registradas este jueves 4 de junio serán justificadas en los casos en que los alumnos no hayan podido asistir a clases por estos inconvenientes.

Según se explicó, el problema se originó a partir de una actualización técnica del sistema SUBE a nivel nacional, comunicada por la Secretaría de Tránsito y Transporte, que generó fallas en algunas máquinas validadoras de la RedTulum.

Desde la cartera educativa aclararon que se trata de una situación ajena a las instituciones escolares, por lo que cada equipo directivo será el encargado de justificar las faltas, teniendo en cuenta qué estudiantes utilizan habitualmente el transporte público.

Además, se solicitó a las familias que hayan tenido dificultades para viajar que informen lo sucedido a la escuela a través de los canales habituales, para facilitar la validación de las inasistencias.

Por otra parte, desde el Ministerio de Gobierno indicaron que la normalización del sistema SUBE se está realizando de manera progresiva a lo largo de la jornada, por lo que se espera que el servicio recupere su funcionamiento habitual en las próximas horas.

El episodio generó malestar entre estudiantes y familias, ya que muchos debieron abonar el pasaje para poder trasladarse, mientras que otros directamente no pudieron asistir a clases ante la imposibilidad de acceder al beneficio.

En este contexto, las autoridades insistieron en la importancia de que padres y tutores se comuniquen con docentes y preceptores para informar cada caso particular, mientras se avanza en la solución técnica del sistema.