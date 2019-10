Por problemas de salud, Pinti suspende su función de esta noche

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El comediante Enrique Pinti deberá suspender su función de esta noche de “Al fondo a la derecha” en el Multiteatro porteño “por razones de salud” informaron desde la sala del centro de Buenos Aires. A través de un tuit de la cuenta @multiteatro se dio cuenta de la dolencia del artista que mañana cumplirá 80 años y de la cancelación del show de hoy a las 20.30. Pinti padece diabetes y levantó otras presentaciones de “Al fondo a la derecha” por afonía, una situación que según señaló días atrás en un reportaje daba cuenta de que “el cuerpo me ha abandonado, pero la cabeza no". “Las entradas se devuelven o canjean en los mismos lugares por donde fueron adquiridas”, detalló la escueta comunicación acerca del espectáculo que hoy no saldrá a escena.