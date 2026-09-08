Ángela Leiva atraviesa un nuevo conflicto relacionado con uno de los mayores éxitos de su carrera. La cantante podría tener que dejar fuera de su repertorio “Amiga traidora”, el clásico de la música tropical que lanzó en 2009 y que se convirtió en una de las canciones más identificadas con su trayectoria.

El reclamo fue impulsado por Silvia, la viuda de Héctor “Chiqui” Percovich, quien aparece registrado como autor de las canciones. Según explicó Carolina Montanari en LAM, la mujer reclama que durante años no se habrían recibido las regalías correspondientes por las canciones, tanto por las presentaciones en vivo como por las reproducciones digitales.

El reclamo de la viuda

“Ella está reclamando porque nunca recibieron regalías por las canciones, tampoco por las reproducciones digitales. El marido es el único autor, a pesar de que está inscripta a nombre de otras personas y ella no sabe por qué pasó eso”, explicó la panelista al referirse al conflicto.

La viuda de Percovich también cuestionó la manera en que, según su versión, se habrían registrado los temas y aseguró que durante años las canciones de su marido no habrían sido correctamente declaradas en las planillas de los recitales.

“Cada artista presenta un repertorio fijo de canciones que siempre se hacen los shows. Los temas de mi marido tendrían que estar, pero ella durante años no los planilló y ponía otros temas que no cantaba”, sostuvo Silvia, según reprodujo TN.

La mujer aseguró además que tomó la decisión de avanzar con el reclamo después de la muerte de su esposo: “Después de que murió, le juré a él que esto no iba a quedar así”.

Qué canciones están en el conflicto

El reclamo no alcanza solamente a “Amiga traidora”. También están involucradas “Llamadas extrañas” y “No podrás”, otros dos temas vinculados a Percovich.

La disputa gira alrededor de la autoría, el cobro de regalías y la posibilidad de interpretar públicamente las composiciones. Según otras versiones sobre el expediente, el conflicto judicial podría tener impacto en el repertorio del show que Leiva tiene previsto realizar el 23 de octubre en el Quality Arena de Córdoba.

La respuesta del entorno de Ángela Leiva

Mientras la viuda del compositor sostiene su reclamo, el representante de Ángela Leiva afirmó que no recibieron ninguna notificación relacionada con la situación.

El caso generó especial repercusión porque “Amiga traidora” es uno de los temas más populares de la artista y una canción que suele ser esperada por sus seguidores en cada presentación.

Por ahora, el conflicto continúa en el terreno judicial y el alcance de las medidas determinará si finalmente Leiva podrá volver a incluir sus clásicos en los próximos shows.