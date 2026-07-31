Ceuta, el pequeño enclave español situado en la costa norte de África, volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras el ingreso masivo de miles de migrantes provenientes de Marruecos. La magnitud del flujo llevó al Gobierno español a reforzar la seguridad en la zona y a coordinar acciones con las autoridades marroquíes para contener la situación.

Las imágenes que recorrieron el mundo mostraron a cientos de personas cruzando la frontera terrestre, bordeando espigones e incluso llegando a nado hasta territorio español. Según estimaciones oficiales, entre 2.000 y 3.000 migrantes lograron ingresar en pocas horas, lo que desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Además, al menos nueve personas murieron durante la crisis.

¿Qué es Ceuta y por qué es un punto tan sensible?

Ceuta es una ciudad autónoma de España ubicada en el norte de África y comparte una frontera terrestre con Marruecos. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea, por lo que desde hace décadas se convirtió en uno de los principales puntos de ingreso para quienes intentan llegar al continente europeo de manera irregular.

Su ubicación estratégica hace que cualquier incremento en los movimientos migratorios tenga un fuerte impacto político y humanitario, tanto para España como para el resto de la Unión Europea.

Por qué se produjo el ingreso masivo

Las autoridades españolas atribuyeron el aumento de cruces a la acción de redes de tráfico de personas, que habrían aprovechado recientes decisiones judiciales sobre las devoluciones inmediatas de migrantes para incentivar los ingresos irregulares. Mientras tanto, Marruecos y España reforzaron la cooperación bilateral y acordaron acelerar los procedimientos para repatriar a quienes ingresaron ilegalmente.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno español envió efectivos policiales y militares para reforzar el control fronterizo, mientras el presidente Pedro Sánchez anunció una visita a Ceuta para supervisar el operativo y evaluar nuevas medidas.