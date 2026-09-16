Boca Juniors ya tiene rival para las semifinales de la Copa Sudamericana: será Vasco da Gama. Sin embargo, el equipo brasileño tendrá una baja particular para la serie, ya que Facundo Colidio no podrá enfrentar al Xeneize por una restricción establecida en el reglamento de Conmebol.

El delantero argentino fue transferido por River a Vasco da Gama y firmó contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2029. Aunque actualmente forma parte del plantel dirigido por Pedro Emanuel, no podrá ser inscripto para disputar las instancias restantes de la Sudamericana.

El reglamento que deja afuera a Colidio

La situación se originó cuando Colidio todavía era futbolista de River. El Millonario lo había incluido en su lista de buena fe para la fase final de la Copa Sudamericana.

El reglamento de Conmebol establece que un jugador no puede ser inscripto para la fase final por más de un club. Esa etapa comprende los playoffs, octavos de final, cuartos, semifinales y final.

Por ese motivo, aunque Colidio haya sido transferido posteriormente a Vasco, el delantero quedó imposibilitado de ser anotado nuevamente para la competencia continental con su nuevo equipo.

Una inscripción que tuvo consecuencias

Colidio ni siquiera llegó a disputar un partido de la fase final con River. Sin embargo, el hecho de haber integrado la lista de buena fe del conjunto de Núñez alcanza para impedir una nueva inscripción en otro club durante la misma edición del torneo.

Además, Vasco tampoco pudo utilizarlo en los octavos de final frente a Olimpia porque la documentación necesaria para su inscripción no llegó dentro del plazo establecido por Conmebol. Posteriormente, River lo retiró de su lista, pero esa modificación no cambió la restricción reglamentaria.

Colidio sí puede jugar en otras competencias

La prohibición alcanza específicamente a la Copa Sudamericana. Colidio puede jugar para Vasco da Gama en otras competencias, como el Brasileirao, pero no podrá participar de la serie semifinal frente a Boca.

El caso es diferente al de otros refuerzos de Vasco, como Alan Lescano y Gabriel Pereira, quienes sí podrán ser incorporados para las semifinales. El reglamento permite hasta tres modificaciones en la lista de inscritos para esa instancia.

Boca y Vasco se enfrentarán por un lugar en la final de la Copa Sudamericana, luego de que el equipo argentino eliminara a São Paulo con un global de 2-1 y el conjunto brasileño dejara en el camino a Independiente Santa Fe.