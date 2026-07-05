Con cada partido importante del Mundial 2026 resurgen las clásicas cábalas de los hinchas. Desde usar siempre la misma camiseta hasta ocupar el mismo lugar frente al televisor, las supersticiones forman parte de la cultura futbolera. En los últimos años, sin embargo, una práctica particular volvió a hacerse viral: congelar nombres en el freezer.

El ritual es sencillo. Consiste en escribir el nombre de una persona en un papel, colocarlo dentro de una bolsa o recipiente y dejarlo en el congelador antes o durante el partido. La costumbre se multiplicó en redes sociales, donde miles de usuarios muestran el procedimiento como parte de su preparación para alentar a su equipo.

Quienes llevan adelante esta cábala creen que el acto de "congelar" un nombre puede frenar o neutralizar la influencia de una persona que consideran determinante para el resultado del encuentro. En el ámbito del fútbol, los nombres más elegidos suelen ser los del árbitro, el director técnico rival, un delantero peligroso o cualquier futbolista que atraviese un gran momento.

El objetivo es puramente simbólico: que esa persona tenga una actuación menos influyente durante el partido. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica que demuestre que esta práctica pueda modificar el desarrollo de un evento deportivo.

Los especialistas en psicología del deporte explican que este tipo de rituales ayudan a muchas personas a reducir la ansiedad y a experimentar una mayor sensación de control frente a situaciones cuyo desenlace depende completamente de otros. Esa percepción puede generar tranquilidad y confianza, aunque no tenga efectos reales sobre lo que ocurre dentro del campo de juego.

Las cábalas acompañan al fútbol desde hace décadas. Hay hinchas que no cambian de asiento si su equipo va ganando, otros utilizan siempre una prenda "de la suerte" o repiten la misma comida antes de un partido importante. Incluso varios futbolistas y entrenadores reconocieron públicamente que mantienen rituales personales antes de cada encuentro.

Con el crecimiento de plataformas como TikTok, Instagram y X, la práctica de congelar nombres volvió a viralizarse durante el Mundial 2026. Para algunos se trata de un juego divertido que alimenta la pasión por el fútbol; para otros, simplemente de una superstición sin fundamentos. Lo cierto es que, gane o pierda el equipo, las cábalas siguen ocupando un lugar especial entre los fanáticos de este deporte.