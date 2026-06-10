Por qué el Colo Barco podría ser el Enzo Fernández del Mundial 2026

La Selección Argentina transita su camino hacia el Mundial 2026 y los nombres de Valentín Barco y Nicolás Paz resuenan con fuerza tras sus actuaciones frente a Islandia. La situación actual invita a recordar lo vivido hace tres años y medio con Enzo Fernández, quien pasó de ser una alternativa en el banco a una pieza vital del equipo campeón en Qatar.

Aquella experiencia demostró que la formación inicial puede transformarse durante el torneo, tal como sucedió cuando Fernández se ganó la titularidad en la fecha tres contra Polonia para no salir más del 11 inicial y terminar el certamen como el Mejor Jugador Joven.

Valentín Barco, oriundo de 25 de Mayo, muestra rasgos que generan ilusión en el entorno del seleccionado nacional. El joven defensor, que logró meterse en la lista de 26 convocados, debutó en marzo de 2024 ante El Salvador y desde ese momento sumó siete suplencias y cuatro partidos oficiales.

En sus intervenciones más recientes, logró anotar goles contra Zambia, Honduras e Islandia. En el último compromiso, el futbolista que ahora se desempeña en el Chelsea fue el encargado de abrir el marcador con un potente remate de zurda tras un rebote en el área.

Por su parte, Nicolás Paz llega con un rodaje que se compara con la inserción de Alexis Mac Allister, quien irrumpió en la segunda fecha del mundial pasado con mayor experiencia previa. Paz acumula nueve encuentros y un gol con la camiseta albiceleste. El mediocampista se manifestó recientemente sobre los rumores vinculados a su salud física y afirmó que "Vi muchas mentiras" en relación a las noticias que sugerían una posible lesión.

Aunque el jugador surgido en Boca comenzaría la próxima Copa del Mundo como suplente, su estilo dinámico encaja en la propuesta de Lionel Scaloni. La historia del equipo nacional refleja que las sorpresas tácticas son posibles y que figuras que llegan con pocos minutos pueden terminar siendo determinantes en la búsqueda del éxito deportivo.