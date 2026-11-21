A fines de agosto, Tomás Aranda tuvo que salir de una práctica de Boca con el peroné derecho fracturado. Menos de tres meses después, Rodolfo Arruabarrena lo eligió para jugar desde el arranque ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. A los 19 años, el enganche llega a Barranquilla con apenas dos partidos desde su regreso y cerca de una hora de fútbol entre ambos.

El Vasco le dio el lugar que venía ocupando Alan Velasco, quien esperará en el banco. Delante de Leandro Paredes y cerca de Sebastián Villa y Miguel Merentiel, el chico de las inferiores tendrá una tarea que explica su inclusión: ofrecer un pase por el medio cuando Boca salga del fondo y acercarles la pelota a los delanteros.

El giro que lo dejó afuera en agosto

La lesión ocurrió el 26 de agosto, en un entrenamiento. Al cambiar de dirección, a Aranda se le trabó el botín en el césped y se fracturó el peroné de la pierna derecha. Lo operaron al día siguiente y, cuando aún quedaban tres meses de competencia, estaba en duda que pudiera volver a jugar ese año.

Para fines de octubre ya hacía trabajos de campo. El cuerpo técnico tenía dos fechas a la vista: la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, el 14 de noviembre en Mendoza, y la final continental, una semana más tarde. Aranda se adelantó a las dos y volvió a ponerse la camiseta en La Bombonera ante Defensa y Justicia.

Ese día entró por Velasco en el segundo tiempo del triunfo por 1 a 0 que le aseguró a Boca el primer puesto de la tabla anual. En Mendoza volvió a ser suplente, pero esta vez tuvo 34 minutos frente a Banfield. Recién en Colombia, después de esos dos ingresos, Arruabarrena volvió a incluirlo entre los once.

Qué vio el Vasco para darle el puesto

La decisión tomó forma en el primer ensayo táctico en Barranquilla. Arruabarrena puso a Aranda con los titulares y después probó a Velasco en ese mismo puesto. Villa y Merentiel conservaron sus lugares mientras el técnico alternaba al jugador encargado de asociarse con ellos.

Con Aranda por dentro, Paredes gana un compañero al que puede buscar detrás de los volantes rivales. Si el juvenil consigue recibir y girar, se le abren dos pases distintos: uno hacia la banda para aprovechar la velocidad de Villa y otro al área para encontrar a Merentiel. Esa posibilidad de cambiar la dirección del ataque en pocos metros pesó más que la continuidad con la que llegaba Velasco.

El primer gol que hizo llorar a Aranda

En enero, cuando debutó en Primera ante Estudiantes en La Plata, Aranda tenía 18 años. Su primer gol llegó el 22 de marzo contra Instituto, en su décimo partido con Boca. Con el encuentro todavía 0 a 0, el chico de Ciudadela se hizo espacio con un quiebre de cintura y sacó un derechazo cruzado que venció a Manuel Roffo.

Aranda festejó entre lágrimas en La Bombonera. Después de aquel gol, el club recuperó un video de 2021 en el que el juvenil, recién llegado a la Novena, contaba que soñaba con jugar en la Primera de Boca. Ocho meses después de aquel derechazo, le toca ponerse la 10 desde el arranque en su primera final continental.