Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases y finalmente cumplió su deseo: dejar Chelsea para continuar su carrera en Manchester City.

La decisión del campeón del mundo estuvo vinculada principalmente a una cuestión futbolística. El mediocampista considera que en el equipo dirigido por Enzo Maresca podrá desempeñarse en una posición más cercana a sus características.

Fernández conoce al entrenador italiano de su etapa en Chelsea y entiende que su llegada a Manchester le permitirá jugar con mayor libertad.

Un lugar más acorde a sus características

El propio Enzo había explicado en el pasado que prefiere jugar con la cancha de frente y tener mayor libertad para llegar al área, sin cargar con toda la responsabilidad defensiva que implica ser el único mediocampista central.

Ese rol aparece como una de las principales razones detrás de su decisión. En el City, la presencia de futbolistas con características más posicionales y defensivas podría permitirle actuar más adelantado y con mayor participación ofensiva.

Durante el mercado, además, Manchester City incorporó jugadores con perfiles que pueden asumir funciones de recuperación y equilibrio en el mediocampo.

El vínculo con Maresca

La relación con Enzo Maresca también tuvo un peso importante. El entrenador conoce al argentino y sus condiciones, un factor que terminó de fortalecer la posibilidad del cambio de club.

Enzo entiende que el sistema del City puede potenciar su juego y darle un escenario en el que tenga más libertad para participar en la generación ofensiva.

Una nueva etapa en Inglaterra

El pase marca un cambio importante en la carrera del futbolista surgido de River. Luego de varias temporadas en Chelsea, Enzo iniciará un nuevo desafío dentro de la Premier League.

La apuesta del argentino no pasa solamente por cambiar de camiseta. Su decisión responde a la búsqueda de un rol diferente, con una posición que considera más favorable para mostrar sus mejores virtudes.

En Manchester City, Fernández tendrá la oportunidad de comenzar una nueva etapa con un entrenador que conoce su juego y con un esquema que, en teoría, puede darle la libertad que estaba buscando.