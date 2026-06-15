Por qué es feriado el lunes 15 de junio en toda la Argentina

El lunes 15 de junio se presenta como una jornada de feriado nacional en Argentina, brindando a miles de personas la oportunidad de descansar o realizar una escapada recreativa. Esta fecha marca el inicio de un nuevo fin de semana largo muy esperado por quienes buscan un respiro en su rutina. El origen de este día no laborable se encuentra en la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Originalmente, el aniversario del fallecimiento del prócer es el 17 de junio, pero este año la fecha fue trasladada al lunes 15 para favorecer el turismo y el descanso extendido. Güemes fue un militar clave en la Guerra de la Independencia, reconocido por liderar a Los Infernales en la protección de la frontera norte contra los realistas hasta su muerte en 1821.

Además, el calendario de junio suma otra fecha patria el sábado 20 de junio, cuando se recuerda a Manuel Belgrano. Estas festividades convierten al mes en uno de los periodos más importantes para el turismo interno y el relax familiar.