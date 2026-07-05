Erling Haaland volvió a ser noticia en el Mundial 2026. Esta vez no fue únicamente por sus goles con la selección de Noruega, sino por un detalle que llamó la atención de los fanáticos: el delantero decidió modificar la inscripción que lleva en la espalda de su camiseta.

A diferencia de lo que ocurre en Manchester City, donde luce únicamente el apellido "Haaland", en la Copa del Mundo el atacante aparece con la inscripción "Braut Haaland" sobre el dorsal número 9.

El cambio despertó la curiosidad de los hinchas, aunque tiene una explicación tan sencilla como emotiva. "Haaland" corresponde al apellido de su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional que pasó por clubes como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Por su parte, "Braut" es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una destacada exatleta noruega especializada en heptatlón. Al incorporarlo en su camiseta, el goleador quiso rendir homenaje a la mujer que fue una pieza fundamental en su formación personal y deportiva.

En realidad, el delantero suele identificarse públicamente como Erling Braut Haaland y así figura también en sus redes sociales. Sin embargo, en la mayoría de las competiciones de clubes opta por utilizar solamente "Haaland", un apellido que ya se convirtió en una marca registrada dentro del fútbol mundial.

Mientras tanto, Noruega vive un momento histórico. Tras 28 años de ausencia en una Copa del Mundo, el seleccionado escandinavo logró regresar a la máxima cita del fútbol y tiene en Haaland a su gran referente.

El delantero suma cinco goles en el torneo y se mantiene entre los máximos artilleros del Mundial, solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi. En su última presentación fue decisivo frente a Costa de Marfil: apareció a los 86 minutos para empujar un pase de Patrick Berg y sellar el triunfo que clasificó a su selección.

Ahora, el desafío será aún mayor. Noruega enfrentará a Brasil con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial y con Haaland como su principal esperanza de gol, llevando en la espalda un nombre que también simboliza el reconocimiento a sus raíces familiares.