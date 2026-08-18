Por qué Icardi explotó de bronca e insultó por todos lados a Benjamín Vicuña

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responder de manera directa a Benjamín Vicuña tras su paso por el programa televisivo Podemos Hablar. El actor se había sincerado sobre la distancia con sus hijos menores, quienes residieron varios meses en Turquía, y manifestó que "El vínculo con Amancio y con Magnolia no me lo puede robar nadie" según los registros del medio. Esta frase motivó la reacción inmediata del futbolista, quien actualmente se encuentra sin club y decidió publicar una serie de descargos públicos mediante placas negras inspiradas en un estilo mediático conocido.

Icardi inició sus mensajes cuestionando la postura pública del artista. El deportista expresó que "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra..." al referirse a la reciente entrevista.

En su descargo, el delantero profundizó sobre el contacto cotidiano entre el padre y los niños. En ese sentido, señaló que "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos" para marcar su posición.

La crítica continuó con foco en el interés de los menores por concretar el encuentro familiar. Icardi manifestó que "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver" y aportó datos sobre la frecuencia de las visitas en el último tiempo. Según sus palabras, "De esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20. Después, frente a cámara, el discurso es otro" para evidenciar una supuesta contradicción entre los hechos y el relato.

Para cerrar su postura, el futbolista vinculó la actitud de Vicuña con sus compromisos laborales actuales. Icardi afirmó que "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película. Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta" ante sus seguidores en la plataforma.

Finalmente, el jugador subió una imagen desde un baño acompañada por la canción Ay ay de la China Suárez, lo cual fue interpretado como una referencia directa a un posteo realizado hace ya un año por su pareja.