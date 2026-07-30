Por qué Icardi retiene a sus hijas y no quiere que vuelvan a Argentina

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo de máxima tensión en los tribunales de Italia. El jugador de fútbol se mostró firme ante el magistrado y aseguró que "Mis hijas se quedan en Italia, no vienen a la Argentina", confirmando además su deseo de que las menores viajen con él a Turquía próximamente.

Esta posición responde a una estrategia jurídica donde el deportista evita realizar trámites en suelo argentino para no reconocer la jurisdicción de esos tribunales. Su defensa utiliza la teoría de los actos propios, ya que mantiene una denuncia en Turquía por restitución internacional tras considerar que la salida de las niñas de ese país fue ilegal.

Desde la otra parte, Wanda Nara denunció penalmente en Italia el robo de los pasaportes de las menores. La abogada Ana Rosenfeld describió el panorama de forma contundente al manifestar que "las nenas están de rehenes" en medio de este enfrentamiento judicial.

Nara también exteriorizó su malestar al afirmar que "Las anotará en Italia hasta que las deporten a Turquía", en relación a los movimientos de su expareja. A pesar de los intentos de la conductora por mostrar una imagen positiva tras la audiencia, distintas versiones del juzgado indican que el clima fue más favorable para el futbolista.

En la actualidad, Icardi tiene una restricción para salir de Argentina dictada por una jueza, aunque sus abogados ya apelaron mediante el pedido de una caución para cumplir con sus tareas laborales. En el plano profesional, el delantero cuenta con una propuesta del club Como de Italia por un contrato de 4 millones de euros, una cifra que supera sus ingresos previos.

Esta situación refuerza su plan de seguir viviendo en el continente europeo. Mientras tanto, la justicia de Argentina intenta que sus fallos sean validados en el exterior, pero la soberanía italiana sobre ciudadanos con ese pasaporte vuelve muy difícil el retorno de las niñas al país.