Por qué intimaron a Mauro Icardi por el robo a la casa de Wanda Nara

La investigación por el robo ocurrido en la vivienda de Milán de Wanda Nara tomó un nuevo rumbo en los tribunales argentinos. El hecho sucedió mientras la conductora se encontraba en Nueva York para presenciar la final del Mundial, momento en que sus hijos y su madre Nora Colosimo estaban en la propiedad. Tras el incidente, la policía italiana sigue una pista concreta basada en la declaración de la mediática donde afirmó que "fue alguien que conoce la casa".

Ana Rosenfeld, representante legal de la conductora, presentó los registros de las cámaras de seguridad y la denuncia correspondiente para solicitar la apertura de la feria judicial. Según el documento leído por Guido Záffora, "Ana presentó videos de los ladrones y la denuncia policial para que se abra la feria y Mauro Icardi ayude a Wanda con tema pasaportes. El juez Agopián vio los videos de los ladrones y la denuncia policial. El juez accede a abrir la feria".

El magistrado Agopián resolvió intervenir y dictó una notificación formal hacia el deportista. El texto judicial detalla que "Procedo a habilitar la feria judicial... Atento a lo manifestado y solicitado por la parte actora, Wanda Nara, intimo al señor Mauro Emanuel Icardi a comparecer y prestar toda la autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana a fin de posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común dentro del plazo de las 48 horas bajo el apercibimiento de disponer las medidas razonables para asegurar la eficacia (de la investigación de la causa".

La relación entre las partes atraviesa un momento complejo debido a la falta de comunicación directa. Las informaciones señalan que "dicen que Mauro tiene a Wanda bloqueada por eso le escribía y él no contestaba... Wanda le dice a una de sus niñas que le escriba a Mauro para que responda y él le dice 'no te metas, son cosas de grande'".

Mientras el entorno de Nara avanza con el reclamo legal, desde el círculo del jugador mantienen una postura escéptica. El periodista Santiago Riva Roy manifestó que "desde el entorno de Mauro me dicen que no le creen nada, no creen lo del robo". Este conflicto suma un nuevo capítulo tras la difícil situación vivida por los menores en Italia.