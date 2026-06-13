La investigación judicial por presunta violencia de género que involucra a Juana Tinelli y Bautista Cuiña incorporó un documento que arroja luz sobre lo sucedido en la madrugada del viernes. Se trata de un informe interno de la gerencia de Costa 7070 que detalla la cronología de los movimientos dentro del local bailable ubicado en la zona de Costanera.

Según el escrito difundido por Primicias Ya, el episodio comenzó cerca de las cinco de la mañana en una mesa ocupada por Cuiña. Juana Tinelli se encontraba en ese sector junto a otro joven cuando el titular de la mesa les habría pedido que se retiraran del lugar. El reporte institucional describe que "tras ese intercambio, se produjo una discusión y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja. Minutos después bajó del club llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dando un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado".

Ante la falta de calma, los responsables del establecimiento convocaron a la policía y al SAME para intervenir en el lugar. El texto administrativo señala que los efectivos intentaron dialogar con el joven denunciado, pero el procedimiento no fue inmediato. El informe relata que "se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con personal policial pero se negó por temor a que lo demoraran o detuvieran. Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento".

La salida de Cuiña del boliche también quedó registrada en el descargo de la gerencia. Según el personal del lugar, "posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado".

El entorno de los protagonistas también se manifestó sobre el caso tras conocerse la denuncia. Marcelo Tinelli rompió el silencio expresando "me acabo de enterar". Por su parte, Amalia Granata defendió al joven y apuntó contra la denunciante al decir que "es una chica que no está bien y la familia lo sabe". Actualmente, la justicia analiza estos testimonios y las pruebas incorporadas al expediente mientras aguarda el material de las cámaras de seguridad para esclarecer las versiones contradictorias.