A pocos días de la llegada del papa León XIV a la región —con escalas en Uruguay y Argentina—, la Casa Rosada salió a bajar el tono ante posibles tensiones políticas. Desde el entorno oficial aseguran que el mensaje del Sumo Pontífice tendrá un alcance global y regional, centrado en la doctrina social de la Iglesia, los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y la inmigración, evitando así lecturas directas contra la gestión de Javier Milei.

El próximo domingo, el Pontífice pisará suelo argentino procedente de Montevideo para cumplir con una agenda que incluirá Buenos Aires, Córdoba y reuniones clave. Entre ellas, el encuentro bilateral previsto para el 8 de noviembre con el presidente Javier Milei, un espacio donde se espera que colisionen dos visiones totalmente opuestas sobre el futuro tecnológico.

Uno de los puntos de mayor interés es el debate en torno a los algoritmos. Mientras el mandatario argentino se define como un "tecnooptimista fanático" y rechaza las regulaciones previas en la materia, León XIV mantiene una postura sumamente cautelosa.

En su encíclica Magnifica Humanitas, el Papa advirtió que la tecnología no es moralmente neutra y reclamó marcos jurídicos firmes para evitar que los algoritmos terminen dominando las decisiones humanas, un tema que sobrevolará la cumbre en Buenos Aires.

Por último, el Gobierno reconoció que el combo se completa con un fuerte llamado a la dignidad de las personas migrantes y los problemas del empleo a nivel global. Pese a que en los pasillos de Balcarce 50 admiten que "el que quiera tomar el mensaje mal podrá hacerlo", confían en que el Papa mantendrá una mirada macro y regional, exenta de partidismos locales. "El Papa no se va a posicionar políticamente en un país que no es el suyo", sentenciaron desde el oficialismo.