Por qué la homilía de Córdoba fue la más espiritual de León XIV en Argentina

La homilía que el papa León XIV pronunció en Córdoba tuvo un perfil marcadamente espiritual y pastoral. A diferencia de un mensaje enfocado principalmente en cuestiones sociales, políticas o institucionales, el Pontífice eligió hablar de la relación personal con Dios, la oración, la santidad y la misión evangelizadora. Para construir ese mensaje, recurrió a la historia religiosa argentina y, especialmente, a figuras como el Cura Brochero y Mama Antula.

La elección de Córdoba tampoco fue un dato menor. La provincia tiene un lugar central en la historia del catolicismo argentino y representa uno de los territorios más significativos para comprender la tradición religiosa del país. Allí nació y desarrolló su misión José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo nacido y fallecido en Argentina, cuya figura se convirtió en uno de los ejes de la celebración.

Una homilía sobre la relación con Dios

El punto de partida del mensaje fue una pregunta del Evangelio: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy?». La respuesta de Pedro, que reconoce a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios vivo, permitió al Papa desarrollar una reflexión sobre la fe como una experiencia que no se limita al conocimiento religioso, sino que requiere una relación profunda con Cristo.

En ese sentido, uno de los conceptos más importantes fue la necesidad de construir una vida cristiana sostenida en la oración y en el testimonio. León XIV planteó que la santidad no es una condición reservada a sacerdotes, religiosas o personas que desarrollaron una trayectoria excepcional dentro de la Iglesia. Por el contrario, insistió en que todos los bautizados están llamados a alcanzarla.

«Estamos todos llamados a la santidad», afirmó. Y agregó que esa vocación implica alcanzar la unión con Dios y, al mismo tiempo, comunicar a los demás la experiencia de fe.

La frase «No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida» sintetizó otra de las líneas centrales de su intervención: la espiritualidad debe expresarse en acciones concretas. Para el Pontífice, no alcanza con transmitir una doctrina; es necesario que la conducta cotidiana sea coherente con aquello que se profesa.

Córdoba, una elección con significado religioso

La decisión de llevar a León XIV a Córdoba responde a una combinación de razones geográficas, pastorales e históricas. No se trató solamente de incorporar una provincia al itinerario de la visita apostólica, sino de elegir un territorio con una identidad religiosa muy marcada.

Durante la presentación oficial del viaje, el Gobierno nacional explicó que la selección de los destinos fue acordada entre el Vaticano, la Iglesia argentina y las autoridades nacionales. En el caso de Córdoba, se valoraron tanto la importancia de su comunidad católica como su ubicación geográfica, que permite convocar a fieles de distintas regiones del país.

Pero existe una razón histórica y religiosa todavía más significativa: Córdoba es considerada una tierra de santos. Allí se desarrolló la misión del Cura Brochero y también están vinculadas otras figuras de la santidad argentina, como las beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez. La provincia tiene, además, una importante tradición de vida religiosa, congregaciones, instituciones educativas y espacios de formación eclesiástica.

El propio León XIV hizo referencia a esa identidad durante la misa. «La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal, ha sido tierra de santos», expresó, antes de destacar a quienes recorrieron sus conventos, iglesias, calles y hospitales para entregar su vida al Evangelio.

La elección del predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) también tuvo una dimensión simbólica. En ese mismo espacio había celebrado una misa San Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987. La celebración de León XIV recuperó así un antecedente importante de la historia de las visitas papales al país.

Por qué fue la homilía más orientada a la espiritualidad

El rasgo distintivo de esta homilía fue que León XIV puso el acento en la vida interior del creyente y en su relación con Dios. La oración, la conversión personal, la santidad y la evangelización fueron los cuatro grandes ejes de su mensaje.

Hay varios elementos que permiten entender esa orientación.

La santidad como vocación universal. El Papa no presentó la santidad como una meta exclusiva de figuras religiosas extraordinarias. Por el contrario, sostuvo que todos los bautizados están llamados a alcanzarla, independientemente de su profesión, actividad o lugar en la sociedad. La oración como fundamento de la acción. La referencia al Cura Brochero fue central para explicar que la misión cristiana necesita una relación profunda con Cristo. El sacerdote cordobés fue presentado como alguien cuya tarea evangelizadora nació de su espiritualidad y de su vida de oración. La evangelización desde la vida cotidiana. Una de las frases más significativas fue «En el tambo y en la oficina, vayan, evangelicen». Con ella, León XIV llevó el mensaje religioso más allá de los espacios tradicionales de la Iglesia. La fe, según su planteo, debe manifestarse en el trabajo, la familia y las relaciones sociales. El testimonio por encima del discurso. El Pontífice insistió en que la mejor manera de transmitir el Evangelio es mediante el ejemplo. De allí su afirmación: «No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida».

Esto no significa que la homilía haya estado completamente alejada de las preocupaciones sociales. De hecho, León XIV destacó que los santos argentinos combinaron la pasión por el Evangelio con el compromiso por construir una patria fraterna y solidaria. Sin embargo, el camino que propuso para alcanzar ese objetivo fue fundamentalmente espiritual: transformar primero la propia vida para después transformar el entorno.

También fue significativo que la misa se celebrara en la memoria litúrgica de San León Magno, a quien el Papa mencionó al recuperar una exhortación sobre la dignidad cristiana.

Una misa para la santificación de Argentina

La intención de la celebración terminó de definir el sentido de la homilía. León XIV no solamente quiso recordar a los santos argentinos, sino que ofreció la misa por la santificación de todo el pueblo.

«Celebramos esta santa misa por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes», expresó.

En ese sentido, el recorrido por Brochero, Mama Antula, Fray Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña no fue un simple repaso histórico. Funcionó como una demostración de que existen diferentes caminos para vivir la fe y que todos pueden convertirse en testimonios de santidad.

La principal lectura de la homilía es que León XIV eligió Córdoba para hablarle a la Argentina desde su propia tradición religiosa. En una provincia identificada con el legado del Cura Brochero, el Papa encontró el escenario para desarrollar un mensaje que excedió el homenaje a los santos: invitó a los argentinos a convertirse ellos mismos en protagonistas de una vida de fe.