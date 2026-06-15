Por qué Lamine Yamal no lleva el dorsal 10 con España en el Mundial

Lamine Yamal llega a la Copa del Mundo de Norteamérica como la gran figura del seleccionado de España. A pesar de ser el portador de la camiseta número 10 en el Barcelona, el joven de 18 años lucirá el dorsal 19 durante el certamen. Esta decisión responde a una regla interna de la Roja donde la trayectoria prevalece sobre el presente mediático de los futbolistas. Sus gambetas indescifrables, cambio de ritmo, talento creativo y mentalidad ganadora ilusionan a un país que sueña con repetir la hazaña lograda en Sudáfrica 2010.

En el equipo dirigido por Luis de la Fuente, los jugadores con mayor cantidad de partidos internacionales tienen la prioridad absoluta para elegir su numeración. Bajo este criterio, el mediocampista Dani Olmo, quien acumula 50 presencias con la camiseta nacional, mantiene la titularidad del número 10 que ya utilizaba antes de la irrupción del juvenil. Yamal, quien hizo su debut en 2023, cuenta actualmente con 25 encuentros disputados con su país.

La elección del 19 no es casual y encierra un guiño especial hacia Lionel Messi, su gran ídolo. Recientemente, el atacante compartió una imagen dividida donde aparecía la casaca que utilizó el rosarino en su debut mundialista en Alemania 2006 junto a la suya para este certamen. En el Barcelona, Lamine logró consolidarse con la diez tras la salida del astro argentino y el paso previo de Ansu Fati, una apuesta que no se consolidó por lesiones y presión. En el club catalán, el extremo firmó la mejor temporada de su carrera con 24 goles y 17 asistencias en 45 partidos.

Dentro del plantel aseguran que el joven entiende perfectamente las reglas y mantiene una excelente relación con Olmo, quien es su compañero en la Ciudad Condal. La conducción técnica prioriza el respeto por la trayectoria y la convivencia interna por sobre el potencial impacto comercial de ver a la estrella con el número más emblemático. Esta política forma parte de la cultura que el entrenador busca sostener en un equipo que aspira a volver a conquistar el mundo.