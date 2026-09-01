Por qué las barberías tienen un poste rojo, blanco y azul y qué significa

Es uno de los símbolos más reconocibles de las barberías. El tradicional cilindro giratorio con franjas rojas, blancas y azules aparece en locales de distintas partes del mundo y actualmente permite identificar rápidamente dónde se realizan cortes de pelo y arreglos de barba. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo y está relacionado con prácticas médicas.

La historia del denominado “poste de barbero” se remonta a la Edad Media, cuando quienes ejercían este oficio no se dedicaban exclusivamente a cortar el cabello o afeitar.

En aquella época, los barberos disponían de instrumentos afilados y también realizaban tareas que hoy corresponden a profesionales de la salud. Entre ellas se encontraban pequeñas cirugías, extracciones dentales y las conocidas sangrías, una práctica médica utilizada durante siglos.

Precisamente, estos procedimientos habrían dado origen al particular símbolo que continúa presente en las barberías actuales.

Qué significan los colores del poste de las barberías

Durante las sangrías, los pacientes sostenían un palo mientras eran sometidos al procedimiento. Una vez finalizada la intervención, los barberos colocaban las vendas utilizadas al aire libre para que se secaran.

Según la tradición asociada al origen del símbolo, las vendas ensangrentadas se enrollaban alrededor del palo por efecto del viento, formando una imagen en espiral similar a la que presentan actualmente estos postes.

Con el paso del tiempo, aquella escena terminó representándose mediante diferentes colores. El rojo quedó asociado con la sangre, mientras que el blanco representa las vendas limpias utilizadas durante los procedimientos.

El azul se incorporó posteriormente. Una de las interpretaciones lo relaciona con las venas, mientras que otra teoría sostiene que su utilización se popularizó en Estados Unidos por su coincidencia con los colores de la bandera de ese país.

De hecho, originalmente los postes eran principalmente rojos y blancos y todavía existen versiones con solamente esos dos colores.

De los procedimientos médicos a un símbolo de las barberías

Con el avance de la medicina, las funciones de los barberos y los profesionales sanitarios terminaron separándose. Las barberías comenzaron entonces a concentrarse en los cortes de cabello, el afeitado y el cuidado de la barba.

El poste, sin embargo, sobrevivió al paso de los siglos.

Actualmente, los cilindros giratorios ya no tienen ninguna relación práctica con las antiguas sangrías y funcionan como un elemento distintivo del oficio. Su diseño permite reconocer una barbería incluso sin necesidad de leer el nombre del establecimiento.

Así, lo que hoy parece simplemente una decoración característica conserva detrás una historia que se remonta varios siglos atrás, cuando sentarse frente a un barbero podía significar mucho más que cortarse el pelo.