Por qué Leandro Paredes golpeó a dos futbolistas españoles en el Mundial

El cierre de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, celebrada este 20 de julio, derivó en un conflicto generalizado sobre el césped,. La transmisión oficial captó el inicio de los disturbios cuando los suplentes españoles ingresaban para festejar la consagración. En ese momento, Rodri pasó junto a Nahuel Molina y el defensor argentino le propinó un golpe en el pecho. La reacción del mediocampista europeo fue inmediata, lo que motivó la intervención de otros protagonistas.

Cuando Eric García buscó separar a los involucrados, Leandro Paredes apareció en escena y lo sujetó del cuello con un empujón. Ante esta situación, Gavi se sumó al tumulto y también recibió un golpe por parte del volante nacional.

Estos hechos desencadenaron una gresca masiva que empañó el desenlace del encuentro. A pesar de que el partido ya había terminado, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja a Paredes por su conducta en el campo de juego.

En este contexto de alta exposición, surgieron diversas opiniones sobre el futbolista. Por caso, Diego Brancatelli sorprendió con una inesperada declaración sobre Leandro Paredes al expresar "Me lo como a besos" en señal de respaldo.

Sin embargo, la situación para el profesional no termina con la expulsión, ya que los organismos de la FIFA iniciaron una revisión de los hechos. La Comisión Disciplinaria del máximo ente del fútbol mundial evalúa las imágenes para determinar si corresponde aplicar una sanción adicional por comportamiento violento. El análisis del organismo definirá el alcance de la suspensión en los próximos días.