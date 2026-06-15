Uno de los detalles que más curiosidad despertó entre los hinchas durante los primeros partidos del Mundial 2026 fue la presencia de numerosos futbolistas con vendajes en las manos o en las muñecas. La imagen se repite en distintas selecciones y posiciones dentro del campo, generando preguntas sobre el verdadero motivo de esta práctica.

Lejos de ser una cuestión estética o una moda pasajera, los especialistas explican que estos vendajes suelen responder a necesidades médicas concretas. En muchos casos, los jugadores los utilizan para proteger lesiones menores en dedos, muñecas o articulaciones que no les impiden competir, pero que requieren estabilidad adicional durante el juego.

El fútbol moderno se caracteriza por una alta exigencia física y un contacto constante entre los futbolistas. Caídas, choques y bloqueos pueden provocar esguinces, fisuras o golpes en las manos, especialmente cuando los jugadores intentan amortiguar una caída apoyándose en el suelo.

Los vendajes permiten inmovilizar parcialmente la zona afectada y reducir el riesgo de que una lesión empeore durante el partido. También ayudan a disminuir el dolor y ofrecen una sensación de seguridad al futbolista mientras compite.

En algunos casos, el uso del vendaje responde a fracturas ya consolidadas o lesiones recientes que todavía requieren protección. Siempre que cumplan con los reglamentos y no representen un riesgo para otros jugadores, los árbitros permiten su utilización.

Las muñecas son una de las zonas más frecuentes de protección. Los especialistas señalan que esta articulación soporta fuertes impactos durante entrenamientos y partidos, por lo que muchos futbolistas optan por reforzarla incluso cuando no existe una lesión grave.

Además de las cuestiones médicas, algunos jugadores utilizan cintas o vendajes compresivos como medida preventiva. El objetivo es brindar mayor estabilidad a una articulación que ha sufrido lesiones anteriores y reducir la posibilidad de recaídas.

La tendencia también se observa en otras disciplinas deportivas de alto rendimiento, como el básquetbol, el rugby o el fútbol americano, donde los atletas recurren a distintos tipos de protección para continuar compitiendo al máximo nivel.

Durante el Mundial 2026, varios futbolistas de selecciones participantes aparecieron con este tipo de vendajes, alimentando la curiosidad de los aficionados. Sin embargo, médicos deportivos remarcan que detrás de cada caso existe una evaluación profesional específica y que no todos responden a la misma causa.

Así, lo que para muchos espectadores parece un simple detalle visual es en realidad una herramienta utilizada por los cuerpos médicos para proteger a los jugadores y permitirles rendir al máximo en una de las competencias más exigentes del planeta.