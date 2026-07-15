Por qué los hijos de Enzo no cantan contra Inglaterra: “No los dejamos saltar”

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ha despertado un gran interés debido a la histórica rivalidad deportiva entre ambos países. En este marco, Valentina Cervantes dio a conocer los motivos por los cuales sus hijos, Olivia y Benjamín, no participan de los cánticos habituales de la hinchada nacional. A pesar de que el tema "El que no salta es inglés" resuena en los estadios, la familia mantiene una conducta particular motivada por su vínculo con la nación europea.

El origen de esta decisión radica en la historia personal de los menores, especialmente en el caso del más pequeño. Cervantes explicó que "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco" refiriéndose al lazo de nacimiento que une al niño con el territorio británico. Esta postura coincide con las normativas del torneo que prohíben el ingreso de banderas con alusiones políticas o dibujos de las Malvinas durante los encuentros oficiales.

La vida cotidiana en Londres también desempeña un papel fundamental en la crianza de los hijos de Enzo Fernández, quien actualmente integra el plantel del Chelsea. Al ser consultada sobre cómo vive esta situación la mayor de los hermanos, la madre detalló que "Ella dice: 'Es donde yo vivo'. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro" en relación a la dualidad entre su identidad y el lugar donde residen.

Aunque existen versiones sobre un posible futuro del mediocampista en el Real Madrid, el presente familiar sigue ligado a Inglaterra desde hace tres años. Cervantes valoró el respeto hacia el país anfitrión de su hogar actual y manifestó que "Va a ser un encuentro muy lindo. Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años" como anticipo del cruce de semifinales. Finalmente, aclaró que no existe ninguna clase de conflicto personal con el rival al asegurar que "No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho" destacando la gratitud hacia la nación donde se han asentado.