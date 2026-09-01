Por qué los inodoros de los baños públicos tienen una abertura que no se usa en las casas

Es un detalle que aparece en aeropuertos, estaciones de servicio, restaurantes, hospitales y centros comerciales, pero que muchas veces pasa desapercibido. Los asientos de numerosos inodoros de baños públicos tienen una abertura en la parte delantera que les da una particular forma de “U” o herradura.

Lejos de ser una cuestión estética o un intento por ahorrar material, este diseño cumple funciones vinculadas principalmente con la higiene y el mantenimiento de instalaciones utilizadas por una gran cantidad de personas.

Una de las principales razones de la abertura es reducir la superficie de contacto entre el cuerpo del usuario y el asiento. Al eliminar la parte frontal, también se facilita la higiene personal después de utilizar el sanitario sin necesidad de tocar determinadas zonas de la tabla.

Este modelo es conocido como “open-front toilet seat”, es decir, asiento de inodoro abierto en la parte delantera, y su utilización está vinculada desde hace décadas con criterios y normas sanitarias para espacios públicos.

Otro beneficio está relacionado con la limpieza. La abertura permite acceder con mayor facilidad a determinadas zonas del sanitario durante las tareas de desinfección y disminuye la acumulación de suciedad y humedad en la parte frontal.

Esto resulta especialmente importante en baños de uso masivo, donde decenas o incluso cientos de personas pueden utilizar el mismo sanitario durante una jornada.

¿Por qué no se utilizan habitualmente en las casas?

En las viviendas particulares las necesidades son diferentes. Los inodoros son utilizados por un número mucho menor y más controlado de personas, por lo que no existe la misma necesidad de reducir el contacto entre distintos usuarios.

Por eso, en los hogares predominan los asientos completamente cerrados, donde suelen priorizarse aspectos como la comodidad, la estética y las preferencias personales.

Así, la característica abertura que puede verse en numerosos baños públicos no está allí por casualidad: fue pensada para mejorar la higiene, reducir el contacto con superficies compartidas y facilitar las tareas de limpieza.