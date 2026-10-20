Diego Armando Maradona no fue incluido entre los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos, una iniciativa impulsada por la revista France Football con motivo del 70° aniversario del premio. La ausencia del ídolo argentino generó polémica, especialmente porque Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sí aparecen entre los candidatos.

La explicación está en las reglas de la votación. La organización estableció que solo pueden participar futbolistas que hayan ganado el Balón de Oro oficial al menos dos veces. Maradona no cumple con ese requisito porque nunca obtuvo dos ediciones del premio.

El Diez recibió un Balón de Oro honorífico en 1995, como reconocimiento a su trayectoria, pero esa distinción no equivale a una victoria oficial en el historial del galardón.

Por qué Maradona nunca ganó el premio oficial

El reglamento histórico del Balón de Oro también explica la ausencia del argentino. Desde su creación, en 1956, y hasta 1994, el premio estuvo reservado a futbolistas europeos. Recién en 1995 se habilitó la participación de jugadores de otras nacionalidades que actuaran en clubes europeos.

Por esa razón, Maradona no pudo competir durante sus mejores temporadas, pese a sus actuaciones con la Selección Argentina y el Napoli de Italia. En 1986, año en que condujo al equipo nacional a conquistar el Mundial de México, el ganador fue el soviético Igor Belánov.

En 1987, el argentino conquistó la Serie A y la Copa Italia con el Napoli, mientras que el premio quedó en manos del neerlandés Ruud Gullit. Marco van Basten lo obtuvo en 1988 y 1989, y Lothar Matthäus fue elegido en 1990, después de consagrarse campeón del mundo con Alemania.

Maradona recibió el reconocimiento honorífico de France Football en 1995, cuando ya había cambiado la normativa que impedía competir a los futbolistas no europeos.

Messi y Cristiano Ronaldo, entre los candidatos

La votación especial no busca elegir al mejor futbolista de toda la historia, sino distinguir la mejor edición individual del Balón de Oro. Por eso, un mismo jugador puede aparecer varias veces en la lista, según los años en los que ganó el trofeo.

Entre los diez nominados figuran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Kevin Keegan y Ronaldo Nazário.

Messi cuenta con ocho ediciones nominadas, mientras que Cristiano Ronaldo aparece con cinco. La elección permite comparar temporadas concretas de sus carreras y las de otras leyendas del fútbol mundial.

La iniciativa reabrió el debate sobre los futbolistas que quedaron fuera del palmarés por las reglas vigentes durante sus carreras. Además de Maradona, Pelé tampoco figura entre los candidatos, ya que no obtuvo dos Balones de Oro oficiales.