Por qué Mazzei dejó sola a Araceli González en su momento más vulnerable

Después de 20 años de una guerra que parecía no tener fin, Araceli González y Adrián Suar lograron dejar atrás las diferencias. El conflicto que nació en 2004 con su divorcio encontró una resolución hace tres meses en el ámbito judicial, permitiendo que ambos volvieran a compartir espacios.

El gesto definitivo fue la presencia de la actriz en el estreno de Sottovoce, la obra de su exmarido, tras recibir una invitación especial de su parte. Ella misma reflexionó sobre el momento asegurando que "hay que evolucionar".

En el teatro se vivió un clima de mucha emoción, especialmente para Toto Kirzner, quien confesó "estoy feliz" por ver a sus padres juntos. También estuvo presente Flor Torrente, acompañando este cambio de etapa familiar. Sin embargo, la gran incógnita de la noche fue la ausencia de Fabián Mazzei, la actual pareja de Araceli.

Al ser consultada sobre el motivo por el cual el actor no asistió, Araceli aclaró que "Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado… pero no, consideramos que hoy sea así. Por una cuestión de…. Vamos de a poco, ¿no? Ya los ravioles los domingos, ¿no?". Esta declaración dejó en claro que la integración total todavía requiere tiempo.

En el programa de Marina Calabró se debatió este distanciamiento y la conductora aportó una visión comprensiva sobre el lugar de Mazzei. Según su mirada, "lo entiendo si Mazzei dijera vos recomponé todo lo que quieras yo prefiero distancia".

Calabró recordó que el actor acompañó a Araceli en momentos de mucha tristeza y operaciones mediáticas en su contra. Para cerrar, la periodista opinó que "es difícil no estar dolido cuando te comiste el daño colateral del conflicto".