Por qué Nicolás Cabré no quiere tener hijos con Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un presente de plenitud tras su reciente casamiento, consolidando tanto su relación personal como su faceta profesional. Durante el festejo por los 70.000 espectadores de la obra teatral Ni media palabra, el actor abordó las consultas sobre la posibilidad de ampliar la familia. Actualmente, la pareja se enfoca en sus objetivos comunes y el vínculo que la bailarina construyó con Rufina, la hija de Cabré.

Al ser consultado sobre la paternidad, el productor fue categórico al afirmar que “No es una necesidad que tengamos”. El actor profundizó en su postura actual y sostuvo que “Ninguno de los dos está con ganas de tener hijos. Hoy, soñamos otras cosas, hacemos otras cosas. No está en nuestros planes”.

Si bien la pareja se muestra convencida de su presente, Cabré dejó una puerta abierta al futuro al reconocer que “A lo mejor, el día de mañana, uno nunca sabe, pero hoy no está la idea”. Por su parte, Pardo, quien anteriormente no manifestaba el deseo de ser madre, aclaró recientemente que no desea dar un “no” rotundo sobre este tema.

En cuanto a su carrera profesional, el intérprete explicó su alejamiento de la pantalla chica para centrarse exclusivamente en las tablas. Sobre este cambio de rumbo, manifestó que “No extraño hacer ficción, Estoy bien así, disfrutando de mi tiempo”. A pesar de reconocer la importancia del medio en su trayectoria, prioriza su calidad de vida actual.

En ese sentido, aseguró que “Le debo casi toda a la televisión. Ahora, si me das a elegir, prefiero tener tiempo para dedicarle a mi vida. Estoy priorizando correr, a mi familia, otras cosas”. De esta manera, el artista confirmó que su enfoque seguirá puesto en el teatro y en sus actividades personales.