Los geranios son una de las plantas más elegidas para decorar patios, balcones y jardines por sus colores y su capacidad de adaptarse a distintos espacios. Sin embargo, puede ocurrir que crezcan con hojas verdes y abundantes, pero produzcan pocas flores o dejen de florecer por completo.

El problema no siempre está relacionado con la salud general de la planta. En muchos casos, la falta de luz solar, los errores en el riego o una alimentación inadecuada pueden impedir que aparezcan nuevos pimpollos.

La luz solar, una condición fundamental

Uno de los errores más frecuentes es colocar los geranios en lugares con poca iluminación. Aunque pueden sobrevivir en espacios sombreados, necesitan varias horas de sol directo para desarrollar una floración abundante.

Una ubicación luminosa, como un patio abierto, una terraza o una ventana soleada, puede ayudar a estimular la producción de flores. La cantidad de luz disponible es uno de los primeros factores que conviene revisar cuando la planta crece, pero no florece.

El exceso de agua puede perjudicar las raíces

Regar con demasiada frecuencia tampoco garantiza mejores resultados. Los geranios toleran mejor una ligera falta de agua que un sustrato permanentemente empapado.

Cuando la tierra permanece encharcada, las raíces pueden tener dificultades para respirar y aumenta el riesgo de enfermedades. Por eso, antes de volver a regar, es recomendable comprobar que la capa superior del sustrato se haya secado.

También es importante que las macetas tengan un buen drenaje para evitar la acumulación de humedad.

Cómo estimular la aparición de nuevas flores

Otro hábito que puede ayudar es retirar las flores marchitas. Si permanecen en la planta, esta continúa destinando recursos a estructuras que ya terminaron su ciclo. Eliminarlas permite favorecer el desarrollo de nuevos pimpollos y mantener el geranio más prolijo.

La nutrición también influye. Durante el período de crecimiento y floración, un fertilizante específico para plantas con flores, aplicado según las indicaciones del producto, puede aportar nutrientes necesarios para sostener la producción floral.

Conviene evitar el exceso de fertilizante, ya que no necesariamente mejora los resultados y puede perjudicar a la planta.

Los cuidados que conviene revisar

Para recuperar la floración de los geranios, es recomendable controlar la cantidad de luz que reciben, ajustar el riego según la humedad del sustrato, retirar las flores secas y aportar nutrientes durante la temporada de crecimiento.

Si después de corregir estos factores la planta sigue sin florecer, también conviene observar su estado general, revisar si presenta plagas y comprobar si necesita una poda o un cambio de sustrato.

Con una combinación de luz suficiente, riego equilibrado y mantenimiento regular, los geranios pueden recuperar su vigor y volver a llenar de color los espacios exteriores.