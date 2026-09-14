Los trucos caseros para mantener el baño limpio y combatir los malos olores se multiplican en las redes sociales. Uno de los métodos que ganó popularidad en los últimos días consiste en colocar clavo de olor en el inodoro, una práctica sencilla que promete dejar una fragancia agradable y contribuir a la limpieza de la taza.

El secreto está en uno de los principales componentes de esta especia: el eugenol. Este compuesto natural posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas estudiadas científicamente, aunque eso no significa que el clavo de olor pueda reemplazar por sí solo a los productos diseñados específicamente para desinfectar superficies.

Según el truco difundido, una de las formas de utilizarlo es colocar entre 10 y 15 clavos de olor dentro de una pequeña bolsa de tela o gasa transpirable y depositarla en la cisterna del inodoro. De esta manera, cada descarga permite que el agua entre en contacto con la especia y libere progresivamente su aroma.

Otra alternativa consiste en preparar una infusión. Para hacerlo, se debe hervir un puñado de clavos de olor en dos tazas de agua durante aproximadamente 10 minutos. Una vez que la preparación se enfría, puede colocarse en la taza del inodoro y dejarse actuar durante algunas horas.

¿Por qué se utiliza el clavo de olor?

Además de su aroma intenso y característico, el clavo contiene aceites esenciales que pueden ayudar a neutralizar olores. Su principal componente, el eugenol, ha demostrado actividad frente a distintos tipos de bacterias y hongos en estudios de laboratorio.

Por esta razón, el ingrediente es utilizado desde hace años en distintos ámbitos, desde la industria alimentaria hasta productos cosméticos. Sin embargo, el efecto demostrado del eugenol en estudios científicos no equivale necesariamente a una desinfección completa del inodoro mediante este truco casero.

La técnica se presenta principalmente como una opción económica para aromatizar el baño y acompañar la limpieza habitual. Para una correcta higiene, sigue siendo necesario realizar una limpieza periódica de la taza y las superficies del sanitario.