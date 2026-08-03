El romero es una de las plantas que ocupa un lugar destacado dentro de las prácticas vinculadas al Feng Shui, una filosofía que busca armonizar los espacios a través de la distribución de objetos y elementos. Según esta tradición, colocar una ramita cerca de una ventana puede convertirse en un sencillo ritual para renovar la energía del hogar.

La práctica atribuye al romero propiedades vinculadas con la purificación de los ambientes, la protección frente a las malas vibraciones y la generación de una atmósfera más serena.

Dentro del Feng Shui, las ventanas y otras aberturas son consideradas puntos fundamentales para la circulación del Chi, concepto que hace referencia a la energía vital. Por eso, disponer plantas y elementos naturales cerca de estos lugares busca favorecer el movimiento de esa energía.

De acuerdo con estas creencias, ubicar una planta en una ventana puede contribuir simbólicamente a generar armonía en las relaciones familiares, claridad mental, abundancia y limpieza espiritual frente a las tensiones externas.

Por qué agosto es considerado un mes especial

Agosto es interpretado por distintas corrientes esotéricas y de bienestar como un período de transición y renovación. En estas tradiciones, el octavo mes del año aparece asociado con el cierre de etapas y la preparación para nuevos comienzos.

Por ese motivo, se considera un momento apropiado para realizar limpiezas profundas, ordenar los ambientes y renovar determinados espacios de la vivienda.

Dentro de ese contexto, el romero puede incorporarse como parte de un pequeño ritual destinado a acompañar simbólicamente ese proceso de renovación.

Cómo hacer el ritual con romero

Para quienes quieran seguir esta práctica, se recomienda utilizar una ramita fresca de romero y colocarla cerca de una ventana, ya sea en el marco o sobre una repisa.

El lugar elegido debería recibir luz solar directa o indirecta de manera constante. Además, se aconseja mantener despejada y limpia la zona cercana para evitar que se acumule polvo o elementos innecesarios.

Según esta tradición, cuando la ramita se seca por completo o pierde su aroma, es momento de retirarla y reemplazarla por una nueva.

La práctica propone hacerlo con gratitud, como parte de un gesto simbólico de renovación y limpieza del hogar. Se trata de una creencia propia del Feng Shui y de corrientes esotéricas, sin evidencia científica que demuestre que el romero pueda modificar energías o alejar literalmente las llamadas malas vibraciones.