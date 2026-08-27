Por qué Rodrigo de Paul frenó la firma del prenupcial con Tini Stoessel

Un giro inesperado rodea los preparativos de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul debido a una complicación que podría postergar la boda. Según informaron en el programa Primicias Ya, la cantante se vio obligada a "frenar" la firma del contrato prenupcial por pedido del futbolista, un documento diseñado para proteger el patrimonio individual y fijar el régimen de bienes previo a la unión civil.

La decisión se originó cuando el jugador resolvió examinar de forma detallada las finanzas de la pareja. De acuerdo con lo expuesto por Luis Ventura este miércoles en América, “Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre”. El periodista añadió que el deportista “Entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel”.

Las consultas del jugador impulsaron una revisión más profunda por parte de sus asesores. "Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul, uno de los estandartes del campeón del mundo, dijeron ‘No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar’”, detalló el conductor sobre cómo el futbolista motivó la búsqueda de datos.

Tras la entrega de los documentos patrimoniales, la artista manifestó inquietud ante información reservada que desconocía. "Está como en ese estado donde uno no tiene que enfrentar aquello que le mostraron, porque tiene los papeles de la auditoría completa”, aportó Marina Calabró respecto a la situación que convirtió el evento matrimonial en el detonante de la controversia.

El análisis contable expuso inconsistencias en los cobros de sus presentaciones en vivo. Al resumir el informe, los especialistas expresaron que “No existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que pueda surgir de ese tour”.

El hallazgo resulta relevante frente al calendario de actuaciones agendado. El cronograma incluye 14 shows en Argentina, 16 presentaciones en América Latina antes de fin de año y 7 fechas en Europa a partir de enero. Asimismo, se sumaron 21 presentaciones en México, Centroamérica y Europa, cuyos ingresos carecerían de un respaldo contractual que asegure el cobro directo para la intérprete.

Las dudas abarcan también la relación económica con su sello discográfico. Se reveló que “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron o van a ser cobrados por una sociedad en la cual ella no tiene ningún control, no tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”.