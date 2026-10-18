El Niño volvió a instalarse entre los temas más consultados por el impacto que está teniendo sobre el clima mundial, pero su nombre tiene un origen mucho más antiguo que los actuales sistemas de pronóstico. La denominación nació entre pescadores de la costa de Perú, que observaron una corriente de agua más cálida que solía aparecer cerca de Navidad.

Por esa coincidencia con las fiestas cristianas, comenzaron a llamarla “El Niño”, en referencia al Niño Jesús. Con el paso del tiempo, la expresión dejó de describir únicamente aquella corriente costera y pasó a utilizarse para identificar un fenómeno climático de alcance global.

La denominación se mantiene hasta hoy y forma parte del llamado fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS. Su fase opuesta es La Niña, asociada a temperaturas inferiores a lo habitual en sectores del Pacífico ecuatorial.

El origen del nombre vuelve a despertar interés en 2026 debido a la fuerte intensificación del episodio actual. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que El Niño continuará fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte antes de su pico previsto hacia finales de año.

Qué ocurre durante El Niño

El Niño aparece cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico tropical central y oriental se ubican por encima de sus valores normales durante un período prolongado.

Al mismo tiempo, se producen cambios en los vientos y en la circulación atmosférica. Esa combinación puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta.

No significa que todos los lugares experimenten las mismas consecuencias. Mientras algunas zonas pueden enfrentar lluvias por encima de lo habitual e inundaciones, otras pueden atravesar sequías o temperaturas más elevadas.

La NOAA explica que los pescadores peruanos identificaron originalmente el fenómeno porque las aguas cálidas modificaban las condiciones del mar y reducían la disponibilidad de peces, con consecuencias directas sobre su actividad.

Por qué El Niño vuelve a estar en el centro de los pronósticos

El episodio de 2026 se encuentra actualmente en expansión. La OMM proyecta que las temperaturas del Pacífico tropical central y oriental continúen aumentando durante octubre, noviembre y diciembre.

Los organismos internacionales estiman una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027. La intensidad prevista aumenta el riesgo de cambios importantes en las precipitaciones, períodos de calor extremo, inundaciones y sequías en diferentes regiones.

Sin embargo, la propia OMM advierte que un El Niño muy fuerte no implica automáticamente fenómenos extremos en todos los territorios. Su impacto depende también de la época del año y de otros factores oceánicos y atmosféricos.

Más de un siglo después de que pescadores sudamericanos comenzaran a utilizar aquella denominación vinculada con la Navidad, El Niño continúa siendo uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para modificar el clima a escala mundial.