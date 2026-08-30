River venció 3-2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, pero uno de los momentos más comentados del partido fue el penal que le permitió a Thiago Almada marcar su primer gol con la camiseta del Millonario. La jugada generó una fuerte discusión porque el Ruso Rodríguez había atajado el remate, aunque el árbitro terminó ordenando que se ejecutara nuevamente.

El episodio ocurrió durante el primer tiempo, cuando Almada se hizo cargo de un penal para River. El mediocampista eligió un palo, pero Diego “Ruso” Rodríguez adivinó la dirección y logró contener el disparo.

Sin embargo, la acción no terminó allí. Los futbolistas de River reclamaron inmediatamente y el árbitro Leandro Rey Hilfer recibió el llamado del VAR, a cargo de Lucas Novelli, para revisar lo sucedido.

La repetición mostró que un jugador de Banfield había ingresado al área antes de que Almada ejecutara el penal. Como el arquero logró atajar el remate, esa invasión tuvo incidencia directa sobre el resultado de la ejecución.

Por ese motivo, Rey Hilfer decidió repetir el penal, una determinación que está contemplada en la Regla 14 de las Reglas de Juego de la IFAB: cuando un futbolista del equipo defensor invade el área y el lanzamiento no termina en gol, la ejecución debe repetirse.

Almada tuvo una segunda oportunidad

En la segunda ejecución, el Ruso Rodríguez volvió a adivinar el palo elegido por Almada. Esta vez, sin embargo, el mediocampista cambió la dirección del remate y consiguió convertir para poner el 2-0 de River.

El festejo significó además el primer gol de Almada con la camiseta del Millonario. Leonardo Ponzio acompañó la celebración desde el banco, mientras que del lado de Banfield quedó una evidente bronca por la decisión arbitral.

La polémica continuó después de la jugada. El arquero del Taladro expresó su enojo por la determinación y, según reprodujo la transmisión de ESPN, dejó una contundente frase camino a los vestuarios: “Parece que tiene que ganar Ponzio hoy”.

Más allá de la discusión, la decisión de repetir el penal estuvo respaldada por el reglamento debido a la invasión del futbolista de Banfield. Almada aprovechó la segunda oportunidad y convirtió uno de los goles que le permitieron a River tomar ventaja en un partido que finalmente terminó 3-2 a favor del Millonario.