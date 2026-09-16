Por qué se separa Jesse & Joy: el comunicado que angustió a sus fans

Jesse Huerta confirmó un alejamiento temporal de la agrupación que comparte con su hermana Joy, provocando desconcierto en su comunidad de seguidores. La resolución fue difundida mediante un comunicado escrito en plataformas digitales, donde expuso las causas de su determinación.

El integrante del dúo detalló que su salida responde a la búsqueda de bienestar emocional y vida cotidiana. "He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos", manifestó.

En el mismo escrito, dedicó un mensaje a su compañera de escenario. "A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz", añadió.

El artista mantendrá las actividades programadas con anterioridad hasta el 17 de noviembre, día en que se presentará en Londres antes del cese de actuaciones. Dentro del cronograma fijado figuran 3 presentaciones en suelo argentino: Buenos Aires el 1 de noviembre, Córdoba el 6 de noviembre y Tucumán el 7 de noviembre.