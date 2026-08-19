Dormir con la nariz tapada no siempre significa estar resfriado. La congestión nasal nocturna puede aparecer por alergias, reflujo ácido, inflamación e incluso por la posición que adopta el cuerpo al acostarse, factores que pueden dificultar la respiración y afectar la calidad del descanso.

De acuerdo con especialistas de Cleveland Clinic, muchas personas prácticamente no tienen molestias durante el día, pero comienzan a sentir la nariz obstruida cuando llega el momento de acostarse.

Una de las explicaciones está relacionada con los alérgenos presentes tanto en el exterior como dentro del hogar. Polen, pasto y otras partículas pueden quedar en el cabello, la ropa y la piel. A esto se suman elementos habituales del dormitorio, como polvo, moho o caspa de mascotas.

Cuando el sistema inmunológico reacciona ante estas sustancias, los tejidos de la nariz pueden inflamarse y aumentar la producción de mucosidad. Como consecuencia, aparece la sensación de tener la nariz tapada.

La posición al dormir también influye

La gravedad tiene un papel importante. Durante el día, la posición vertical favorece el drenaje natural de las secreciones. Al acostarse, la mucosidad puede drenar con mayor dificultad y acumularse en los senos nasales.

Esto puede provocar obstrucción, presión en el rostro, respiración por la boca e incluso ronquidos o interrupciones del sueño.

Además, un resfrío u otra infección viral puede generar inflamación temporal de la mucosa. También existen causas persistentes o anatómicas, como los pólipos nasales, la desviación del tabique y la sinusitis crónica.

El reflujo también puede provocar congestión

Aunque generalmente se lo relaciona con problemas digestivos, el reflujo gastroesofágico puede estar detrás de algunos episodios de congestión nocturna.

Cuando una persona se acuesta, el contenido del estómago puede ascender por el esófago con mayor facilidad. La irritación generada por el ácido puede alcanzar la garganta y zonas próximas a la cavidad nasal.

Como respuesta, pueden aumentar las secreciones y la inflamación de los tejidos. Por eso, en quienes sufren episodios frecuentes de acidez durante la noche, el reflujo puede pasar inadvertido como una de las causas de la nariz tapada.

Qué hacer para aliviar la nariz tapada por la noche

Entre las medidas recomendadas se encuentra identificar y reducir la exposición a los factores que desencadenan la congestión. Mantener la vivienda seca y ventilada, lavar regularmente la ropa de cama y evitar que las mascotas permanezcan en el dormitorio puede ayudar cuando el problema está asociado con alergias.

También pueden utilizarse soluciones salinas para limpiar el interior de la nariz. En determinados casos, los profesionales pueden indicar aerosoles nasales con corticoides o antihistamínicos, especialmente cuando existe rinitis alérgica.

En cambio, los descongestivos nasales de venta libre requieren especial cuidado. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) advierte que no deben utilizarse durante más de cinco días, debido a que su uso prolongado puede terminar empeorando la obstrucción.

Si la congestión se vuelve persistente, empeora, altera el sueño o afecta las actividades cotidianas, la recomendación es realizar una consulta médica para identificar la causa y determinar el tratamiento adecuado.