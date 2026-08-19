River tendrá una ausencia inesperada entre sus titulares para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet decidió que Thiago Almada comience el encuentro en el banco de suplentes, pocos días después de su auspicioso debut con la camiseta del Millonario.

La determinación del entrenador no responde a una lesión ni a una cuestión táctica. El cuerpo técnico optó por preservar físicamente al campeón del mundo, quien llegó al club hace poco más de una semana y todavía no realizó una pretemporada junto al plantel.

Almada viene de disputar 83 minutos el domingo en la victoria por 2-0 frente a Argentinos Juniors en el Monumental. En su estreno mostró buenos momentos, participó en la jugada del primer gol y terminó siendo ovacionado por los hinchas cuando dejó el campo de juego.

La cercanía entre ambos compromisos también influyó en la decisión. Apenas tres días separan el duelo ante Argentinos del encuentro de este miércoles en Bogotá y, teniendo en cuenta la falta de ritmo con la que llegó Almada, Coudet pretende evitar una sobrecarga que pueda derivar en una lesión.

De todas maneras, el futbolista de la Selección Argentina está en condiciones de jugar y ocupará un lugar entre los suplentes. Por eso, podría ingresar durante el partido dependiendo del desarrollo del encuentro y de lo que considere el entrenador.

El reemplazante de Almada

Ante la decisión de preservar al flamante refuerzo, Coudet apostará por Tomás Galván para ocupar su lugar desde el inicio. El mediocampista fue habitual titular durante el primer semestre y tendrá una nueva oportunidad en un encuentro decisivo para el Millonario.

River visitará a Independiente Santa Fe este miércoles desde las 21.30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Será el primer capítulo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que la revancha se disputará el miércoles 26 de agosto en el Monumental.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván; Ángel Correa, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.