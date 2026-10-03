Por qué Tini Stoessel esquiva a sus padres a pesar de su intento por acercarse

Tini Stoessel regresó a Buenos Aires en medio de su exitosa gira internacional tras su presentación con Lali Espósito en el estadio River, pero su estadía volvió a poner la atención sobre el fuerte distanciamiento con sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Aunque su presencia en Argentina abría la posibilidad de un reencuentro tras varios meses alejados, la cantante prefirió no coordinar ninguna reunión durante los días que permaneció en la ciudad.

El intento de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera por acercarse a Tini Stoessel no dio resultado favorable según contaron en el programa Vamos las chicas por Canal de la Ciudad. Durante la emisión televisiva explicaron que la joven tomó la decisión de mantenerse alejada de su círculo más cercano e indicaron que "ella no quiso aparecer", según confirmaron a la periodista Nieves Otero desde el entorno de la artista.

La separación también afectó el vínculo de Tini Stoessel con su hermano Fran Stoessel con quien casi no mantiene comunicación. Fuentes del medio expresaron que "está todo muy complicado" para graficar el panorama de la familia. Mientras las partes no logran acordar una charla cara a cara, continúan pendientes las conversaciones para resolver los aspectos económicos vinculados a las finanzas y bienes compartidos entre la cantante y su entorno.