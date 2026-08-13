Por qué Tini Stoessel está odiada con sus papás y los dejó fuera del casamiento

Tini Stoessel atraviesa un presente de gran exposición emocional tras anunciar su casamiento con el futbolista Rodrigo de Paul. La cantante rompió con su habitual reserva mediante un extenso video de su viaje a París para seleccionar el vestuario de la ceremonia.

Sin embargo la alegría por la oficialización de la boda desató una secuela inesperada relacionada con su entorno íntimo. Trascendió que la artista decidió no invitar a sus padres Mariana y Alejandro ni a su hermano al evento.

La determinación de prescindir de sus progenitores respondería a una crisis por cuestiones financieras. Según se informó en el programa Intrusos el origen de la disputa es una interna por dinero y negocios. En ese contexto Paula Varela detalló que la cantante buscó profesionalizar la gestión de sus bienes.

La periodista explicó que la joven quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo "Che me gustaría poner un administrador así nos ayuda en todo". Esta solicitud habría provocado un cortocircuito irremediable.

La situación afectó profundamente el vínculo materno. Varela narró que "Tini fue tajante y la mamá está triste". Por su parte Rodrigo Lussich ratificó la exclusión de los familiares al asegurar que "El casamiento sigue despertando un bolonqui la madre no está invitada ni el padre Eso se ha confirmado".

La ausencia de los padres y del hermano se hizo evidente durante los preparativos en Francia. Sobre la prenda elegida para la gala la protagonista manifestó que "Es una locura".

Mientras la tensión familiar crece el novio mantiene el entusiasmo por la celebración. Rodrigo de Paul envió un mensaje público donde expresó "Sueño con ese día" para referirse a la futura unión. El distanciamiento se fundamentaría en que para Paula Varela "Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios".

De esta manera la organización de la boda continúa marcada por el silencio de los protagonistas directos y la confirmación de las bajas en la lista de invitados para el próximo enlace en 2026.