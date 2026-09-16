Boca Juniors enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, pero la revancha en Brasil todavía no tiene estadio confirmado. El conjunto carioca no podrá recibir al equipo argentino en San Januario porque el escenario no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol.

San Januario quedó descartado

Vasco viene de eliminar a Santa Fe en los cuartos de final, luego de imponerse 2-0 en San Januario. Sin embargo, la Conmebol había advertido que el estadio no era apto para albergar un encuentro de semifinales por su capacidad.

El reglamento establece que los partidos de esta instancia deben disputarse en escenarios con una capacidad mínima de 30.000 espectadores. San Januario apenas supera los 20.000 lugares, por lo que quedó descartado para la revancha frente a Boca.

Maracaná y Nilton Santos, las alternativas

Ante esta situación, la dirigencia de Vasco analiza dos escenarios de Río de Janeiro para recibir al conjunto argentino: el Maracaná y el estadio Nilton Santos, perteneciente a Botafogo. El mítico estadio carioca aparece como la primera opción para disputar el encuentro.

El Maracaná, sin embargo, podría presentar una complicación en caso de que Flamengo avance a las semifinales de la Copa Libertadores, ya que disputaría allí su partido de vuelta durante esa misma semana. El Nilton Santos aparece como otra alternativa, mientras que Botafogo ya quedó eliminado de la Sudamericana ante Cienciano en los octavos de final.

Las fechas de la serie

La serie entre Boca y Vasco tendrá su primer capítulo el 13 de octubre en La Bombonera. La revancha se disputará el 20 de octubre en Río de Janeiro, aunque resta definir oficialmente el estadio que será escenario del encuentro.

El equipo que avance de esta llave jugará la final de la Copa Sudamericana 2026. Boca llegó a esta instancia después de eliminar a Sao Paulo, mientras que Vasco consiguió su clasificación tras superar a Santa Fe.

El historial entre Boca y Vasco

Boca y Vasco da Gama se enfrentaron cuatro veces en competencias oficiales de la Conmebol. El historial registra dos victorias para el equipo argentino y dos empates, incluido un cruce en el que Boca consiguió avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.