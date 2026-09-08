Por qué Vélez reclama la eliminación de Boca Juniors

Vélez formalizó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro terminó 0-0 durante los 90 minutos y Boca se impuso 4-3 en la definición por penales. Sin embargo, el resultado quedó bajo cuestionamiento después de que el Fortín detectara que el Xeneize había presentado seis extranjeros.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero fueron los jugadores incluidos en la planilla.

Qué reclama el Fortín

Según la presentación de Vélez, la normativa permite que un club registre seis jugadores extranjeros, pero establece que solo cinco pueden integrar la planilla de un partido.

Por eso, desde Liniers consideran que Boca incurrió en una alineación indebida y solicitaron que se impugne el encuentro.

El pedido incluye que Vélez sea reconocido como clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina y que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una resolución definitiva.

La defensa de Boca

Uno de los puntos centrales del caso es que Ángel Romero permaneció durante todo el partido en el banco de suplentes y no sumó minutos.

En Boca entienden que se trató de un error administrativo que no produjo una ventaja deportiva y que, por ese motivo, no debería modificarse el resultado del encuentro. La resolución quedó en manos del Tribunal de Disciplina de AFA.