Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, afrontará un inesperado obstáculo en su llegada a Colo-Colo: no podrá utilizar el apodo con el que construyó su carrera y alcanzó fama internacional.

El guardameta, de 40 años, fue confirmado como refuerzo del conjunto chileno por el presidente del club, Aníbal Mosa, luego de quedar libre tras su paso por el ascenso europeo. Sin embargo, cuando se oficialice su incorporación deberá inscribirse, al menos por ahora, con su nombre de nacimiento: Josimar Dias.

La razón responde al reglamento del campeonato chileno, que establece que en la camiseta de los futbolistas debe figurar el apellido paterno y/o materno, con la posibilidad de agregar la inicial del nombre, pero prohíbe expresamente el uso de apodos, sobrenombres o apelativos.

La normativa solo contempla una excepción cuando dos jugadores comparten el mismo apellido dentro de un plantel, caso en el que se pueden incorporar iniciales para diferenciarlos, aunque tampoco habilita el uso de nombres artísticos.

Ante esta situación, Colo-Colo inició gestiones ante las autoridades del torneo para obtener un permiso especial que permita al arquero mantener el nombre "Vozinha" en su indumentaria, un seudónimo que se transformó en una marca reconocida tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo.

El arquero fue una de las grandes figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026 y recibió elogios por sus actuaciones frente a selecciones como España y Argentina, desempeño que incluso le valió un lugar en el once ideal del torneo.

Si el Consejo de Presidentes del fútbol chileno no aprueba la excepción solicitada por Colo-Colo, el experimentado arquero deberá disputar el campeonato con el nombre Josimar Dias estampado en la espalda de su camiseta.