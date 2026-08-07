Por qué Wanda Nara debería pagarle hasta $100 millones a Alex Caniggia

La Justicia dictó un fallo favorable para Alex Caniggia en el marco del proceso legal que enfrentaba contra Wanda Nara. La causa había sido iniciada por la conductora en noviembre del año pasado bajo la carátula de calumnias e injurias.

El conflicto surgió luego de que el mediático realizara una serie de comentarios agresivos y despectivos dirigidos hacia la empresaria a través de las redes sociales. Sin embargo, tras analizar el caso, el juez encargado de la resolución decidió declarar al denunciado como inocente de los cargos que se le imputaban. Esta resolución significa un revés para la modelo, quien según trascendió podría tener que pagar una fortuna tras el resultado adverso del proceso.

La noticia del sobreseimiento se dio a conocer mientras el protagonista se encuentra fuera de Argentina. Actualmente, Caniggia transcurre sus días en el continente europeo acompañado por su pareja, Melody Luz, y la pequeña hija de ambos, Venezia.

Durante este periodo de descanso, la familia recorrió diversos puntos turísticos en España e Italia. En medio de este contexto de relax y tras la novedad judicial, la bailarina compartió sus sensaciones sobre el viaje familiar al expresar que "Todo es felicidad" en sus redes sociales.