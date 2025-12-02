Por qué Wanda Nara es tan importante para que su ex abogado quede libre

Tras la detención de Nicolás Payarola, imputado por varias presuntas estafas, lavado de activos y administración fraudulenta, la defensa del letrado prepara un movimiento crucial para intentar sacarlo de prisión. Durante la emisión de DDM, Martín Candalaft reveló detalles de esta estrategia, señalando que "Hay un documento que tiene en su poder la defensa y que está a punto de presentarlo".

Este documento es un habeas corpus, según lo confirmado por Candalaft. Mauricio D’Alessandro profundizó en la táctica legal, explicando que “El planteo no es que la detención es ilegal, no están acusando ni a la jueza ni el fiscal". En cambio, el argumento principal es que el letrado "tiene confirmado una eximición de prisión y que no cambiaron las circunstancias como para que lo metan preso”. El abogado también detalló que Payarola “siempre estuvo a derecho, lo fueron a buscar a la casa y estaba, entonces, un tercer juez es el que se va a sentar para examinar esos requisitos”.

Publicidad

En este contexto judicial, se confirmó el rol que jugará Wanda Nara en el caso. Martín Candalaft indicó que la mediática “Muy probablemente va a ser la semana que viene en calidad de testigo, porque ahí es donde Payarola dice ‘yo quiero que ella venga a declarar para desligarme de la acusación que hacen las otras dos abogadas por el conflicto de los 600 mil dólares”.

Respecto a Sofía Ferrarazo, la esposa de Payarola, quien también está bajo investigación, se informó que "Está imputada y declara el martes en una indagatoria". No obstante, aún no se ha solicitado la detención de ella. Se mencionó que existe la posibilidad de que "en caso de que no aparezca ningún abogado que quiera agarrar la causa, que sea el propio Luciano Locatelli, el abogado de Payarola, quien defienda a Ferrarazo".

Publicidad

A pesar de la situación legal, la relación de Payarola y Ferrarazo se mantiene firme. Candalaft aclaró que “La esposa lo defiende a capa y espada, confía en él, cree en él. No están separados y comparten el mismo abogado”. Por otro lado, Guido Zaffora advirtió que, a pesar de una reunión de abogados que tuvo lugar en la casa de Payarola el fin de semana, se confirmó que "Fernando Burlando no va a ser abogado ni de Payarola, ni de Sofía".