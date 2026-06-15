Por qué Yasin Ayari, jugador de Suecia, pidió perdón tras su gol a Túnez

Durante el encuentro entre Suecia y Túnez por el Mundial 2026, se vivió un momento atípico cuando Yasin Ayari anotó el uno a cero parcial este 14 de junio. El mediocampista convirtió mediante un potente remate desde afuera del área, pero inmediatamente levantó sus manos en señal de disculpas hacia el público tunecino presente en el Estadio Monterrey, en México, evitando cualquier tipo de festejo.

Este gesto se vincula directamente con sus orígenes, ya que su padre Azzouz Ayari es tunecino y su madre posee raíces tunecinas y marroquíes. A pesar de que la Federación de Túnez estuvo cerca de reclutarlo para el Mundial 2022, el futbolista y su círculo íntimo eligieron representar a Suecia., Según explicó el propio deportista, su intención siempre fue "devolverle algo al país que lo cuidó", una postura que contó con el respaldo total de su progenitor.

El partido terminó con una victoria sueca por cinco a uno en esta fase de grupos. Mientras Yasin consolida su lugar en el equipo europeo, el apellido Ayari aún podría aparecer en la selección africana a través de su hermano menor, Taha Ayari. Actualmente, el joven se encuentra bajo la observación del entrenador de Túnez, Sabri Lamouchi, quien busca integrar a talentos de la diáspora europea para fortalecer a su plantel.