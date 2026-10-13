Por razones desconocidas, un auto terminó sobre la vereda del Conte Grand

Un conductor al mando de un Volkswagen Corsa protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana del lunes 12 de octubre en el departamento Capital. El coche de color gris finalizó subido a la vereda y finalizó con sus ruedas delanteras atascadas dentro de una cuneta. El incidente vial no registró personas heridas a pesar del fuerte impacto contra la estructura vial.

El hecho ocurrió sobre calle San Luis en la puerta del Centro Cultural José Amadeo Conte Grand cuando el automovilista perdió el dominio de la unidad por motivos no determinados. La marcha del vehículo fue detenida por una pilastra de luz con la que chocó de frente. Ese choque provocó serios daños en la parte delantera derecha del rodado.

Efectivos policiales de la Comisaría 4ta asistieron al chofer en el lugar del siniestro y realizaron las maniobras necesarias para retirar la carrocería del automóvil de la Acequia. La circulación en la zona volvió a la normalidad horas más tarde tras los peritajes iniciales de la fuerza policial.