La cantidad de sanjuaninos que tramitan por primera vez una licencia de conducir creció un 66,7% durante 2026, en un escenario marcado por una mayor demanda vinculada con las aplicaciones de transporte y la actividad minera. Según datos de Emicar, el promedio pasó de unas 90 nuevas licencias diarias durante 2025 a alrededor de 150 este año.

Cintia Sánchez, coordinadora general de Emicar, explicó a DIARIO HUARPE que actualmente existe un movimiento sostenido tanto en la sede central como en los operativos que el organismo realiza en distintos departamentos.

“Actualmente tenemos un promedio de entre 100 y 120 personas que vienen por día a sacar su licencia por primera vez o a agregar alguna categoría. Cuando estamos en los departamentos, tenemos por día 150 personas que sacan su licencia por primera vez. A eso se suma el trabajo que hacemos en Casa Matriz”, señaló.

De acuerdo con los registros informados, el promedio diario de nuevas licencias rondaba las 90 durante 2025 y este año alcanzó aproximadamente las 150. Esto implica 60 trámites diarios más y representa un crecimiento del 66,7%.

Apps y minería empujan la demanda

Desde Emicar observan que el movimiento podría continuar creciendo por la expansión de las aplicaciones de transporte y por las oportunidades laborales vinculadas con la actividad minera.

La tendencia también se refleja en las licencias profesionales. Sánchez indicó que diariamente concurren entre 40 y 60 personas para obtener o renovar este tipo de carnet. “Entre 10 y 15 son nuevas licencias y el resto está renovando”, precisó.

La funcionaria consideró que ese número podría aumentar en los próximos meses, especialmente a partir de los cambios vinculados con las plataformas de transporte.

“Creemos que este número va a aumentar ahora con la nueva normativa para los DiDi, Uber y el tema de la minería”, afirmó.

El crecimiento de estas actividades suma así presión sobre la demanda de carnets profesionales y nuevas categorías, especialmente entre quienes necesitan la licencia como requisito para trabajar.

Cuánto cuesta sacar la licencia

En cuanto a los valores, Sánchez explicó que una licencia común cuesta alrededor de $15.000 por cada año de vigencia. El período por el que se otorga depende de la edad y de las condiciones correspondientes en cada caso.

Para las licencias profesionales, en tanto, el costo se ubica entre $50.000 y $60.000 por año.

“Si se multiplica por cinco años, son aproximadamente $250.000”, señaló Sánchez.

Los requisitos para las profesionales

La coordinadora general de Emicar explicó que quienes tramitan una licencia profesional deben realizar un examen psicofísico en establecimientos específicamente habilitados.

“Tienen que ser clínicas avaladas por el sistema provincial y por el nacional. No cualquier clínica puede realizar la cartilla”, explicó.

Según indicó, esos estudios tienen una vigencia de seis meses para ser presentados al momento de tramitar la licencia.

Qué puede impedir obtener el carnet

Entre las causas que pueden impedir el otorgamiento de una licencia aparecen determinadas condiciones médicas y dificultades relacionadas con la visión.

“En la licencia común tenemos problemas, por ejemplo, con la visión monocular. Una persona con esa condición no puede obtener la licencia de moto”, explicó Sánchez.

La funcionaria indicó que cada situación se analiza de acuerdo con las disposiciones vigentes. “Tenemos la Disposición 219, donde se establece para cada enfermedad si es compatible o no con la licencia de conducir”, detalló.

En cuanto a los exámenes teóricos y prácticos, sostuvo que existen distintas oportunidades para rendir y que, en la mayoría de los casos, quienes comienzan el trámite terminan obteniendo su licencia.